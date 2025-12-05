富山中央警察署が５日、「年末特別警戒出発式」を行い、富山出身の巨人・森田駿哉投手が一日警察署長として参加した。いつもと違う制服に身を包んだ左腕は「気が引き締まる思い。なかなか着られないといわれたので、本当にありがたい」と緊張気味に語った。年末の事件や事故を防ぐため、飲酒運転の厳禁などを呼びかけた森田は富山駅でビラ配りなども行った。「僕も責任を持って生活しないといけないと改めて感じた」と、いち社