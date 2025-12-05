日本高野連は５日、大阪市内で理事会を開き、不祥事の事実確認について、被害、加害を含めた関係者間で食い違いが生じないように、被害者が報告書の素案確認と異議申し立ての有無を不祥事件報告書様式に記載すると発表した。夏の甲子園で広陵（広島）が１回戦後に出場を辞退。１月の暴力事案について日本高野連から厳重注意を受けていたが、甲子園の開幕前にＳＮＳ上で拡散したことが影響した。各加盟校の指導者、生徒、保護