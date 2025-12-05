インフルエンザの感染拡大で、学校の学年閉鎖や学級閉鎖が急増しています。休校や学年・学級閉鎖はあわせて38校となり、前の週の3倍以上です。 県によりますと、県内で今月1日からの5日間で休校となったのは出水保健所管内の幼稚園1か所。学年閉鎖は、小学校9校、中学校4校などあわせて14校で、前の週の4.7倍に増えています。 学級閉鎖は、小学校17校、中学校4校などあわせて23校で、前の週の2.5倍です。 保健所別でみた休校・