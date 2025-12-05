MBCふるさと特派員や視聴者の皆さんから寄せられた各地の話題をお伝えする、「かごしま南北600キロ」。今回は日置市から紅葉の話題です。 日置市伊集院町の神之川のほとりにある「せせらぎの湯花水木」。モミジやカエデなどおよそ3000本が紅葉していました。 色づく頃になると多くの人たちが訪れます。 川のせせらぎ聞きながら散策すると、川面に紅葉の赤色が映えて美しい光景を見せてくれます。 （訪れた人）「最高。なかなか