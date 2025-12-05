鹿屋市の中学校で5日、北朝鮮による拉致被害者・市川修一さんの兄・健一さん夫妻が講演し、拉致問題への理解を呼びかけました。 鹿屋市の上小原中学校で5日、開かれた講演会には生徒115人が参加しました。 北朝鮮に拉致された市川修一さんの兄・健一さんと、妻・龍子さんが事件から47年経過する中、若い世代にも関心をもってもらおうと講演しました。 （市川健一さん・80）「そういえば拉致問題というものがあったよな。あれは