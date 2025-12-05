円高一服、ドル円は１５５円台を回復＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、円買いの動きが一服している。東京午後にかけては「日銀が12月利上げ実施へ、その後も利上げ継続姿勢を維持する見通し」との報道を受けて円買いが加速したが、ロンドン勢の参入後は利益確定を中心とした円売り戻しが優勢となった。ドル円は一時154.35付近まで下落した後、155.10台まで反発。クロス円も買い戻しが入り、ユーロ円は180.10付近か