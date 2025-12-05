26年前、名古屋市のアパートで女性を殺害したとして女が逮捕された事件。女が、「被害者の夫に子育ての苦労をわからせたかった」という趣旨の供述をしていたことが、新たにわかりました。■悟さん「ひどいことをした覚えがない」高羽悟さん。26年前、妻を殺害した犯人をいつか立ち会わせるため、現場となったアパートを借り続けてきました。1999年11月。愛知県名古屋市のアパートで、当時32歳だった高羽奈美子さんが刃物で襲われ、