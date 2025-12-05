昨夜（4日）、岡山県倉敷市で花火が打ち上げられました。開催が減る花火大会。冬の夜空に打ち上げ、にぎわいと笑顔を取り戻そうという取り組みです。 【写真を見る】「くらしき冬花火」に大勢の観客約500発が冬の夜空に咲く映画「蔵のある街」にちなみ開催【岡山・倉敷市】 （花火の音） 昨夜（4日）行われた「くらしき冬花火」です。約500発が冬の夜空を彩りました。 この夏公開された映画で、主人公が友人を勇気づけるた