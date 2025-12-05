元プロ野球選手・監督の工藤公康氏（62）が12月1日、Instagramを更新し、農園での秋の収穫の様子を公開した。投稿では「秋の大収穫！」と書き出し、大根やかぶ、ネギ、白菜など、今年育てた野菜を収穫したことを報告。農作業に励む現在の姿に注目が集まり、話題になっている。 画像には、広々とした畑の中央で公康氏が収穫した白菜を両手に掲げる姿が写されている。足元には黄色い収穫コンテナが並び、どれも大ぶりで色鮮やか