ロサンゼルス・ドジャースの専属カメラマンのジョン・スーホー氏が、12月2日にインスタグラムを更新。山本由伸（27）とクレイトン・カーショー（37）の抱擁写真を投稿し注目を集めている。スーホー氏は自身のInstagramに「Best Hug Ever」とコメントを添えて投稿。今季限りで引退したカーショーと、ワールドシリーズ制覇に貢献した山本の胸を熱くするシ}