東京コミコン2025が5日開幕し、歌手・タレントの中川翔子さんが、怖コン×ブラムハウス・スペシャル『ブラックフォン2』『ファイブナイツ・アット・フレディーズ2』のステージに登壇。 【写真を見る】【 中川翔子 】“ホラー好き”が双子に遺伝「すごく興奮してるように見えた。血を引いている」母になって “殺人鬼とも素手で闘ってやる” ホラー作品についてのトークということで、“血しぶきの付いたスカートを履いてきま