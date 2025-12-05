【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会は5日、米交流サイト（SNS）のXに対し、巨大IT規制「デジタルサービス法（DSA）」に違反したとして、1億2千万ユーロ（約210億円）の制裁金を科したと発表した。