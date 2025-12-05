高市首相（自民党総裁）は５日夜、自民の麻生副総裁や鈴木幹事長、木原官房長官らと東京都内のホテルで会食した。１０月の就任後、夜に外出して会食するのは初めて。政権が直面する課題や今後の党運営などについて意見交換したとみられる。歴代首相は、情報交換などのため、毎晩のように夜の会食を重ねてきた。高市首相はこれまで、首相官邸での公務を終えると東京・赤坂の衆院議員宿舎に戻ることがほとんどで、夜の会食をして