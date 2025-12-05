朝のニュース情報番組『サン！シャイン』（フジテレビ系）が、2026年3月末で終了することが、12月3日にわかった。「『サン！シャイン』は、『めざまし8』の後番組として3月31日にスタートしました。MCは『めざまし8』から引き続き、谷原章介さんが担当。曜日別コメンテーターとして武田鉄矢さん、『メイプル超合金』のカズレーザーさん、杉村太蔵さんらが出演。9月からは同局の佐々木恭子アナが加わりましたが、残念ながら1年で