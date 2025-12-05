ボートレース宮島の「ＢＯＡＴＢｏｙカップ」は５日、準優勝戦３番勝負が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決まった。森永淳（４４＝佐賀）は５日目準優１０Ｒ、４コースからコンマ０８の快Ｓを決めて強気に内へ切り込むと、イン小回りした渡辺翼に残されて白星奪取とはいかなかったが、２着でゴール。優出切符を手にした。「４日目がひどくてレースにならなかったからこそ、思い切り調整ができた。準優でもそこそこ伸びたけ