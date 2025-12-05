都丸紗也華＆都丸亜華梨の待望の“初姉妹グラビア”写真集が、2026年1月28日（水）に発売されることが決定した。 都丸姉妹写真集「タイトル未定」 沖縄の宮古島を舞台に美しいロケーションで撮影された本作は、姉・紗也華のしなやかな大人の色香と、妹・亜華梨の透明感あふれる初々しさが交錯。二人の自然体でリラックスした表情や、姉妹ならではの距離感ゼロの密着カットなど、珠玉のカットを多数収録している。 姉・紗