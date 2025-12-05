三浦翔平と山崎育三郎が、12月31日17時からの『ザワつく！大晦日豪華俳優陣が参戦！ドラマもやって大騒ぎSP』（テレビ朝日系）の番組内で放送されるドラマ『ザワつく！大追跡 “高嶋ちさ子殺人事件!?”〜カラス天狗が舞う夜は〜』に出演決定した。【写真】『ザワつく×大追跡』コラボドラマに土屋太鳳も参戦華麗なる家庭で育ち、言いたいことを遠慮なく口にしちゃう長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の《ザワつくトリオ》が、