蒼井翔太が、デジタルシングル「薺」を本日12月5日(金)に配信リリースし、YouTubeにてMVを公開した。本作は、2026年1月17日(土)・18日(日)に開催される自身初のオーケストラコンサート＜蒼井翔太LIVE Orchestra 2026 Moments＞に向けて制作された楽曲。タイトルにもなっている「薺」は、春に白く小さい花を咲かせる植物で、「あなたに全てを捧げます」という花言葉を持つ。この花言葉をテーマに制作された「薺」は、蒼井自身も作