9人組ダンサー＆ボーカルグループ・超特急が、12月12日発売のファッション誌「mini（ミニ）」2026年1月号にて表紙に初登場。超特急スペシャル付録がついた増刊号も同時発売される。【写真】超特急がしゅっとしたおすまし顔を見せる「mini」2026年1月号増刊表紙今月から15周年イヤーに突入した超特急が、「mini」1月号で初表紙を飾る。ハローキティのポーチチャームが付く1月号。表紙では、超特急のメンバー全員がメガネやサ