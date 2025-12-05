flumpoolの新曲「スノウゴースト」のMVが公開された。MVには、flumpool、乃木坂46の五百城茉央、木村文が出演し、flumpoolの音楽が作り出した冬の幻を五百城演じる役として、「彼と過ごした東京の冬」が悲しいものではなく温かい記憶に変わっていく姿が描かれている。また、来年1月21日の 山村隆太（Vo, G）誕生日当日にflumpoolオフィシャルファンクラブ「INTERROBANG」会員限定ライブ＜Just Beat Happy - Turn the AGE ➤