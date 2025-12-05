紫 今が12月10日(水)に新曲「天獄と地極」を配信リリースすることが決定した。本楽曲は、紫 今の2025年最後のリリース楽曲となる。3月の 1st フルアルバム『eMulsion』のリリースに始まり、SNS総再生回数が3億回を突破したバイラルヒット曲「ウワサのあの子」、夏の終わりのノスタルジックなバラード「八月の花火」と注目作リリースを重ねてきた紫 今。約4か月ぶりとなる新曲のリリースにはサプライズも控えているようだ。「天獄と