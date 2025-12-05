岸田文雄元首相が4日、自身のインスタグラムを更新し、世界的歌手ケイティ・ペリーと“交際相手”とともに会食したことを明かした。 【写真】トルドー氏の「パートーナー」として岸田文雄氏夫妻と食事をしたケイティ・ペリー 「カナダのトルドー前首相がパートナーのケイティ・ペリーさんと来日され、私たち夫妻と昼食をご一緒しました。」とコメント。ジャス