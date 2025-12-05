県内では、きのう夕方から夜にかけて交通事故が相次ぎ、小矢部市で80歳の男性が死亡、射水市で64歳の男性が意識不明の重体です。小矢部警察署によりますと、きのう午後5時35分ごろ、小矢部市岡の国道8号で近くに住む無職の石黒一夫さん（80）が道路を歩いて渡っていたところ、左から来た普通乗用車にはねられました。石黒さんは、全身を強く打ち、死亡しました。事故当時、現場付近は小雨で路面が濡れていたほか、日が暮れて暗かっ