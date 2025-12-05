きょう午前、入善町で住宅が全焼する火事があり、この家に住む70代の男性が遺体で見つかりました。住宅の2階部分が激しく燃えていたことがわかり、警察は火元とみて火事の原因を調べています。警察と消防によりますと、きょう午前9時ごろ入善町青木の無職、野澤勉さん（75）の住宅で「2階から黒煙が出ている」と野澤さんの知人から消防に通報がありました。火はおよそ2時間後に消し止められましたが、鉄骨2階建ての住宅1棟が全焼し