株などを一定額まで非課税で投資できるNISA。現在、18歳以上が対象ですが、0歳から投資できるよう検討が進んでいます。【画像で見る】0歳から月5000円つみたてた場合のシミュレーション“つみたて投資枠”対象年齢を未成年に拡大検討背景に物価高日比麻音子キャスター:少額から始められるということで、「NISA」を利用している人が増えています。2014年1月から始まり、当時は492口座でした。2024年度には新しい制度になり、「新N