【趣味カメラの世界 #30】ここ最近、巷では「またコンデジが盛り上がってきたぞ」という空気が漂っています。小さくて、持ち歩きやすくて、気軽に撮れて…と、いいことづくめのカメラです。その流れの中で、新作として登場したSony（ソニー）の「RX1R III」（実勢価格：65万8900円）が話題です。今回はその実力を、フォトグラファーの田中さんに試してもらいました。監修・執筆：田中利幸（たなかとしゆき）｜ファッション誌などで