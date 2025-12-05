長岡市出身でプロ野球・千葉ロッテマリーンズで投手として活躍する田中晴也選手が12月5日、母校の小学校を訪れ、子どもたちに目的を持って継続することの大切さを伝えました。田中選手が訪れたのは長岡市の四郎丸小学校です。5日は5、6年生を対象に夢を持って努力することの大切さを伝える授業をしました。〈田中晴也選手〉「大切にしてるのは継続力と、ことあるごとにしっかり目的を持つということは大切にしています」田中