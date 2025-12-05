ヴァンパイア騎士memories 11巻この記事の画像を見る人間と吸血鬼が同じ学園に通っている。そんな非日常が当たり前のように息づく場所――黒主学園。デイ・クラスに通う人間と、ナイト・クラスに通う吸血鬼が“共存”しているその学園で、優姫は校内の風紀を守る守護係を務めている。同じく守護係である幼なじみの零と、純血の吸血鬼・枢先輩の間で心がゆれながら、人間と吸血鬼の橋渡し役として日々奔走するが……。2005年か