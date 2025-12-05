交付の開始から2026年1月で10年となる中、マイナンバーカードの保有枚数が1億を超えました。総務省によりますと、マイナンバーカードの保有枚数は、3日時点で1億2万9804枚で、人口に対する割合は80.3％にのぼっています。マイナンバーカードをめぐっては、健康保険証と一体化した「マイナ保険証」の利用が原則となったほか、運転免許証としての利用ができるようになっています。林総務相：カードの利便性の拡大に努めてきたことな