東京・町田市のコインランドリーから出ていく男女。カメラが捉えたのは、思わぬものを盗み去る瞬間です。管理人：清掃員がいるんですけれども、違和感があるといって…。傘立てが紛失しているという通知を受けた。11月26日午後7時半ごろ、店内で客が洗濯をしていると、その奥で何やら立ち話をする男女2人の姿が。しばらくして客が店を出ると、男女は洗濯機の前へと歩いてくるものの、洗濯する様子もなく店をあとに。この2人が店を