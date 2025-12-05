激しく燃え盛る炎。建物は焼かれ、骨組みが見えています。4日午後6時半ごろ、福岡・大牟田市で住宅1棟と空き家4棟が燃える火事が発生。消防車など10台以上が出動し、通報から約2時間半後に火は消し止められました。この火事によるけが人はいませんでした。被災した住人は当時の状況について、「火が見えたんですよ。うちまで必ず（火が）来ると思って、免許証とか携帯を急いで集めて（逃げた）」と話します。燃えたのは人が住んで