天海祐希主演のテレビ朝日ドラマ「緊急取調室」第７話が４日に放送された。元ラグビーのスター選手赤沢譲二（藤本隆宏）が、遺産目当てか２４歳年上の妻を殺害した容疑で逮捕され…。毒を飲んで落命した妻で人気片付けアドバイザー赤沢秋絵役で、加賀まりこ（８１）が登場した。生前に片付けアドバイザーとして出演したテレビ番組では、カメラを見つめて視聴者に向けて語りかけ「人生を楽しむ合言葉はひとつだけ。ありがとう