茨城・石岡市でカメラが捉えた事故の瞬間。渋滞中の反対車線で、車列の最後尾にいた軽トラックに軽自動車が勢いよく追突しました。はずみで軽トラックは押し出されるように方向を変え、軽自動車はボンネットがぺしゃんこに。ヘッドライトの破片が飛び散っているのが分かります。この直後、目撃者に恐怖が襲いかかります。目撃者：（軽自動車は）50〜60cmまで来ていた。追突した軽自動車がセンターラインをはみ出し、目撃者の車めが