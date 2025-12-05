女性アイドルグループ超ときめき♡宣伝部が5日、都内で開催された「TikTok Awards Japan 2025」にゲスト登壇し、パフォーマンスを行った。TikTokを盛り上げた多様なジャンルのクリエーターを表彰するイベント。令和の推し活ソングとして、ヒットした楽曲「超最強」を、多幸感たっぷりに元気よくパフォーマンスした。同曲はTikTok総再生回数25億回を突破し、音楽シーンに革新をもたらしたことが評価され、同アワードの「インパ