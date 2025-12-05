10月13日東京1Rの返し馬で落馬負傷し、戦列を離れていた小林美駒騎手が、今週ついに復帰する。約1か月半ぶりの実戦となり、土日の中山開催で計6鞍に騎乗予定。今年はここまで35勝を挙げ、女性ジョッキーの中でもトップの成績を残してきた勢いが光っていただけに、ファンにとっても待望の復帰戦となる。●今村聖奈 今週の騎乗馬・12月6日（土）中京4Rシンゼンアイカ7Rメイショウアボット12Rデビューフライト・12月7日（日）