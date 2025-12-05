2023年のエリザベス女王杯（G1）を制するなど牝馬路線で活躍したブレイディヴェーグ（牝5・美浦・宮田敬介厩舎）が、12月4日付で競走馬登録を抹消した。今後は北海道勇払郡安平町のノーザンファームで繁殖入りする予定。父ロードカナロア、母インナーアージという良血馬として2020年4月11日に誕生。サンデーレーシングの所有馬としてデビューし、鋭い末脚を武器に重賞戦線で存在感を示してきた。【エリザベス女王杯】ルメール