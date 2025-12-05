JRAは、第70回有馬記念ファン投票の第2回中間発表を行い、総投票数は511万4430票に達した。第1回に続き、レガレイラ（牝4・木村哲也厩舎）が46万1007票で首位を堅持。2位のクロワデュノール（牡3・斉藤崇史厩舎）も43万2659票を集め、上位2頭の構図に変動はなかった。3位には31万6795票のマスカレードボール、わずかに差のない31万4643票でメイショウタバルが4位に続き、前回と同じ顔ぶれが上位を占めるかたちとなった。5位に