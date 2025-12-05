JRA¤Ï12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¡¦¥¸¥§¥ë¡¼µ³¼ê¤ËÃ»´üµ³¼êÌÈµö¤ò¸òÉÕ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎÃ»´üÌÈµö¼èÆÀ¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£¥¸¥§¥ë¡¼µ³¼ê¤Ï1986Ç¯7·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¡£2003Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Çµ³¼êÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢2007Ç¯¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤òµòÅÀ¤Ëµ³¾è¡£ËÌÊÆ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢2023Ç¯¤Ï609Àï124¾¡¤ÇËÌÊÆ¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°8°Ì¡¢2024Ç¯¤Ï651Àï123¾¡¤Ç10°Ì¡¢2025Ç¯¤Ï506Àï72¾¡¤Ç¥ê¡¼¥Ç