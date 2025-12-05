12月14日（日）に香港・シャティン競馬場で行われる香港国際競走に向け、栗東トレーニング・センター所属の日本馬3頭が現地へ無事到着した。輸送はいずれも順調で、各馬の陣営は状態に問題がないことを報告している。3頭は12月3日（水）20時48分に関西国際空港を出発し、現地時間23時51分（日本時間0時21分）に香港国際空港へ到着。その後、シャティン競馬場へ移動し、現地時間12月4日（木）1時43分（日本時間2時43分）に入厩