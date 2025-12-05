ENEOSホールディングスは12月5日、NVIDIAが提供するAI駆動型化学・材料探索プラットフォーム「NVIDIA ALCHEMI」を活用し、次世代の液浸冷却液および酸素発生反応（OER）触媒の探索と最適化の加速に成功したと発表した。ENEOS ロゴ○液浸冷却液の探索では1,000万種の候補から約1,000種に絞り込み同社はNVIDIA ALCHEMIを用い、大規模な仮想スクリーニングを実施。データセンターの熱管理に向けた液浸冷却液の探索では、約1,000万種の