お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕（49）が4日、自身のインスタグラムを更新。妻が飾り付けたという自宅のクリスマスツリーを公開し、その華やかさが話題を呼んでいる。【写真】「商業施設のツリーかと思った」アンガールズ山根が披露した豪華クリスマスツリー投稿では「毎年奥さんの飾り付け凄すぎ」とコメント。高さのあるツリーにはピンクやゴールドを基調としたオーナメントがぎっしりと並び、温かみのある照明が優し