富山市の富岩運河環水公園では、クリスマスにちなんだイルミネーションがきょうから点灯されています。生中継の映像でお伝えします。サンタクロースの人形が縄はしごで、どこかに登ろうとしているようです。見えてきたのは、富岩運河環水公園のシンボル、天門橋です。先ほど午後5時の富山市の気温は4.2度。きょうは平野部でも雪になり、体にこたえる寒さになりましたね。この寒さの中でも、イルミネーションを見