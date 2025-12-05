世界平和統一家庭連合＝旧統一教会の田中富広会長が辞任することがわかりました。関係者によりますと、旧統一教会の田中富広会長は、教団に解散を命じるか審理している東京高裁に最終主張書面を提出したことや、元信者らへの補償に対応する「補償委員会」を設置したことを区切りとして、近く辞任するということです。教団は来週にも記者会見を開き、田中会長の辞任を正式に発表する見通しです。会見では、献金被害を訴える元信者ら