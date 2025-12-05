元フジテレビアナウンサーの渡邊渚さんの写真集の上に包丁を置いた写真とともに「死ね」などとSNSに投稿したとして、30代の女性が書類送検されました。【映像】「死ね」などとSNSに複数回投稿し脅迫「嫌いだった」岩手県の30代の女性は、5月、元フジテレビアナウンサーの渡邊渚さんの写真集の上に包丁を置いた写真とともに「死ね」などとSNSに投稿して脅迫した疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、女性は自身のSN