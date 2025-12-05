年末ジャンボ宝くじ10億円の夢を見る時期ですが、なんと去年の1等7億円の当せん者が現れていないといいます。宝くじ購入者「（宝くじ当たったら）船旅行きたい、世界一周旅行みたいな」「やっぱり、老後の良い老人ホームに入るお金を」1等前後賞あわせて10億円！「年末ジャンボ宝くじ」の売り場には、きょうも多くの人が並んでいました。そんな中、愛知県一宮市の売り場には「WANTED」の文字が。一体、誰を探しているのでしょうか