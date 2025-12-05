オートモーティブ部門が独立、世界的な“大変革”に対応 2025年12月5日、ドイツのメガサプライヤー「コンチネンタル」から独立した新会社「AUMOVIO（オモビオ）」日本法人の会見が行われました。 会見では代表取締役社長の難波祐一郎氏が登壇。独立の背景や、日本市場での戦略を語りました。コンチネンタルから独立した「AUMOVIO」の会見【画像】コンチネンタルから独立した「AUMOVIO」会見の様子（19枚）オモビオは、コンチネン