「サラダ」と一口に言っても、調理の仕方や組み合わせる具材次第でいろいろな顔を見せます。レタスなど葉物野菜だけのあっさりしたグリーンサラダ、ポテトやマカロニなどの炭水化物を加えたサラダ、たんぱく質が摂れるチキンサラダやツナサラダ。またフルーツをのせて、デザート感覚にすることもできます。『サラダは「おかず」にカウントされますか? サラダをおかずにカウントする人としない人がいるので、確認してみたくて』一