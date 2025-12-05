ライトアップされた夜の熱帯植物園を散策しながら、クリスマス気分も楽しめるイベントが安中市で開かれました。 碓氷川熱帯植物園は、隣接するクリーンセンターの熱を利用した施設で、バナナやパパイアといった南国の植物が約７０種類植えられています。地域の人たちに楽しんでもらおうと、３年前からクリスマスイベントを行っていて、園内をライトアップし、ポインセチアとクリスマスツリーの共演も楽しむこと