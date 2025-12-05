吾妻中央高校の生徒が闇バイト撲滅を呼びかける啓発動画を制作し、警察から感謝状が贈られました。 動画は、吾妻中央高校の生徒会のメンバー９人が制作したものです。動画では、「高収入」や「簡単」などと謳われているＳＮＳの誘いから犯罪に関わってしまう危険性を、短いストーリーでわかりやすく表現しています。 ５日は、犯罪防止に向けた啓発活動に功労があったとして、吾妻警察署の今井好彦署長から生徒