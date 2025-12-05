福岡県は5日、県内で偽電話詐欺の被害が急増し、10月末で認知件数、被害額ともに昨年を上回る極めて深刻な状況になっているとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。県警の統計によると、今年1月から10月末までの偽電話詐欺被害状況は発生件数が1075件（前年同月比＋449件）で、被害額も約44.6億円（同＋30.4億円）となっている。このため県では、現在、偽電話詐欺の手口で最も多い「警察官かたり」の被害体験ができる「縦型シ